بروتوكول تعاون بين المهرجان الدولي للمونودراما في مقدونيا "وأيام القاهرة الدولي"

احتفى المهرجان الدولي للمونودراما بـ بيتولا في مقدونيا بتفعيل بروتوكول تعاون مع مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف عبر القاء كلمة كتبها خصيصا للمهرجان، وذلك ضمن فاعليات الدورة الحالية، والتي أقيمت من 25 وحتى 31 مايو الماضي.

وأعرب الدكتور أسامة رءوف مؤسس ورئيس أيام القاهرة الدولي للمونودراما، في تصريحات صحفية اليوم، عن سعادته بتلك الشراكة بين المهرجانين، والتي تأتي في اطار تعزيز العلاقات الثقافية المصرية المقدونية، والتي تعبر عن تاريخ ممتد من الفن والأدب والحضارة بين البلدين عبر فن المسرح.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يستعد لإطلاق دورته السابعة في أكتوبر القادم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.