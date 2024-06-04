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الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بروتوكول تعاون بين المهرجان الدولي للمونودراما في مقدونيا "وأيام القاهرة الدولي"

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احتفى المهرجان الدولي للمونودراما بـ بيتولا في مقدونيا بتفعيل بروتوكول تعاون مع مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف عبر القاء كلمة كتبها خصيصا للمهرجان، وذلك ضمن فاعليات الدورة الحالية، والتي أقيمت من 25 وحتى 31 مايو الماضي.

وأعرب الدكتور أسامة رءوف مؤسس ورئيس أيام القاهرة الدولي للمونودراما، في تصريحات صحفية اليوم، عن سعادته بتلك الشراكة بين المهرجانين، والتي تأتي في اطار تعزيز العلاقات الثقافية المصرية المقدونية، والتي تعبر عن تاريخ ممتد من الفن والأدب والحضارة بين البلدين عبر فن المسرح.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يستعد لإطلاق دورته السابعة في أكتوبر  القادم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

المهرجان الدولي للمونودراما مقدونيا بروتوكول تعاون مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما أسامة رؤوف