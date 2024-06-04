القبض على متهمين بمهاجمة أهداف أجنبية في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بمهاجمة أهداف أجنبية بينها فروع لسلسلة مطاعم أمريكية في بغداد مؤخراً.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المتهمين «اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب»، ضد فروع مطعمي كنتاكي وتشيلي هاوس ومعهد كامبردج.

وأضافت أن بعض المتهمين ينتمون لأحد الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنها تتابع إجراءاتها للقبض على متهمين آخرين تورطوا في الهجمات.

وهاجمت مجموعة من الأشخاص أمس الاثنين، أحد فروع سلسلة مطاعم كنتاكي الأمريكية في شارع فلسطين بوسط العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن تهشيم الواجهات الزجاجية والأثاث.

وتدخلت دوريات قوات الأمن لتفريق المهاجمين وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء.

وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الداخلية العراقية إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مشتبه بهم في هجمات على ثلاثة مطاعم أجنبية بالعاصمة بغداد، يعتقد أنها مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما انفجرت قنبلتان صوتيتان في مقر شركة أميركية للمعدات الثقيلة في حي الجادرية، وفي مقر معهد كمبردج لتعليم اللغة الإنجليزية في شارع فلسطين.

وأودت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ ثمانية أشهر بحياة ما يزيد على 36 ألف فلسطيني، وأدت إلى حملات مقاطعة شعبية لعلامات تجارية غربية في دول عربية وإسلامية احتجاجا على ما يوصف بأنه «دعم أمريكي وأوروبي» لإسرائيل.