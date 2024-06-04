56 ألف كيلو لحوم أضاحي و60 عجلا بلديا للأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، أنها تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة المنيا ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

وتقوم جمعية الأورمان تحت اشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، باستكمال نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة المنيا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتوزيع عدد 56 ألف كيلو لحوم أضاحى و(60)عجل بلدى ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء اسامه القاضى، محافظ المنيا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الغاية من الأضحية هى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .

وأكد أن الذبح سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنيا وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى المنيا من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة .

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 61 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة المنيا وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال ايام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.