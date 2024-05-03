موقف حجازي.. تشكيل اتحاد جدة لمواجهة أبها في الدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أبها، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أبها بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، إذ ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل الاتحاد الأساسي غياب حجازي، كما لم يجلس على مقاعد بدلاء العميد في مباراة اليوم، بسبب الإصابة بإلتواء في المفصل الداخلي للركبة.

شارك أحمد حجازي في 10 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالها، بعد قيده في القائمة المحلية للفريق بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يحتل اتحاد جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 50 نقطة، بينما يأتي أبها في المركز السابع عشر قبل الأخير بـ25 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة أبها

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حسن قادش - تركي الجعدي - سعد الموسى - فواز الصقور

خط الوسط: فيصل الغامدي - نجولو كانتي - صالح العمري

وفي الهجوم: جوتا - رومارينيو - أحمد الغامدي.