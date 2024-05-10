قتلهم الدخان.. قرارات عاجلة فى مصرع شخص وابنته فى حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وابنته واصابة والدته فى حريق نشب فى شقة سكنية بعقار فى منطقة منشأة القناطر، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق، وصرحت بدفن جثتي الاب ابنته عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي حول وفاتهم، واستعلمت عن الحلة الصحية للسيدة المصابة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

البداية بتلقى رجال مباحث الجيزة إخطارا بنشوب حريق في شقة بمنشأة القناطر، وعلى الفورانتقلت على الفور سيارات الاطفاء لاخماد الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان البلاغ؛ نشوب حريق داخل شقة فهرع الأهالي في محاولة لإنقاذ قاطني الشقة لكن دون جدوى، فقد فارق صاحب الشقة الحياة هو ورضيعته مختنقين بالأدخنة، فيما أصيبت والدة المتوفي باختناق نُقلت على إثره للمستشفى لتلقي العلاج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.