المقاولون 2008 يحتل المركز الرابع ببطولة الجمهورية بعد الفوز على الزمالك

نجح فريق المقاولون 2008 في الفوز على فريق الزمالك في عقر داره بثنائية مقابل هدف أحرزها مازن وائل و عمر انور ، وبهذا الفوز المستحق يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 72 نقطة ببطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

ووجه المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة الشكر للاعبين والجهاز الفني على أدائهم المتميز خلال فترة البطولة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.

وأعرب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين عن امتنانه وتقديره لجهود اللاعبين والجهاز الفني ، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل .

الفريق تحت قيادة محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين و المدير الفني للفريق سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى محمد سلامة ، ومخطط أحمال التدريب محمود عبد الحليم وعبد الغني حسين إداري الفريق والدكتور أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.