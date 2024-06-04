استاد الأهلي.. مشروع القرن الذي طال انتظاره يتحقق أخيراً

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي الكشف عن تفاصيل مشروع القرن وحلم كل الأهلاوية استاد الأهلي الحلم الذي طال انتظاره كثيرا حيث يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن مشروع القرن وكل التفاصيل في مؤتمر صحفي بفرع النادي الأهلي في الشيخ زايد.

موعد حفل مشروع القرن

ويقام حفل مشروع القرن الخاص باستاد الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، بفرع النادي بالشيخ زايد.

ويستمر لمدة 70 دقيقة، وسيشهد الإعلان عن الخطوات التي جرى اتخاذها في ملف ستاد الأهلي، منذ عام 2018 حتى يومنا هذا .

كلمة محمود الخطيب عن مشروع استاد الأهلي

ومن المقرر أن يلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي كلمة خلال حفل الليلة، يتحدث خلالها عن دور مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع القرن، ودور الشركات المُساهمة في مشروع القرن، وما جرى تنفيذه وما سيحدث في الفترة المقبلة.

الحضور في حفل مشروع القرن

ووجه مسئولو النادي الأهلي الدعوة لعدد من كبار المسؤولين بالدولة وبعض الوزراء وبعض الشخصيات العربية ونجومه النادي الأهلي السابقين ولاعبي الفريق الأول للكرة وجهازهم الفني

تفاصيل استاد الأهلي



وفقا لمصادر داخل النادي الأهلي فإن استاد الأهلي ستكون 45 ألف مُشجع، وسيجري الانتهاء من تنفيذ هذا العدد على مرحلتين.

متى يبدأ العمل في استاد الأهلي؟

من المنتظر أن تبدأ أعمال الحفر في الاستاد غد الأربعاء، وتتولى 3 شركات تنفيذ مشروع ستاد الأهلي، على مدار 5 سنوات، ويتضمن مشروع القرن عدة مشروعات أخرى، بخلاف الاستاد، منها مدرسة الأهلي الدولية للغات ومتحف الاهلي، وجامعة الأهلي الخاصة، ومول تجاري عالمي.

الأهلي يضع حجر أساس مشروع القرن



وأعلن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب في 2022 عن وضع حجر الأساس لاستاد القلعة الحمراء الجديد فى الشيخ زايد فى حفل ضخم بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، فضلا عن وجود سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وعدد من لاعبى الفريق الكروى الأول بينهم وليد سليمان وسعد سمير ومحمد الشناوى.

وكشف محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عن الخطوات التالية فى برنامج تنفيذ مشروع استاد النادى الجديد.

وقال الخطيب، خلال المؤتمر الصحفى، على هامش الحفل: عندما كنا لاعبين، كان حلمنا أن يكون هناك استاد باسم النادى الأهلى، ‏مرت العديد من السنوات على هذا الحلم، واليوم نحن أمام مرحلة مهمة وتاريخية للنادى الأهلى ‏من خلال وضع حجر أساس استاد الأهلى.