الثانوية العامة 2024.. محافظ مطروح يستعرض الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، والتي تبدأ يوم 10 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، ومساعد مدير أمن مطروح، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية، ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

محافظ مطروح يوجه برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية

ووجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور ومنع الوقوف أو تواجد أي مصادر للإزعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

وكيل تعليم مطروح: 2251 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية 2024

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه يؤدى 2251 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام من خلال 14 لجنة على مستوى المحافظة، ومراكز توزيع أسئلة بعدد 3 مراكز، مشيرا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم 4 رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة إلى مطروح ثم سيوة، كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربى والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الأرضية باللجان، بالإضافة إلى جهود توفير كافة التأمين الطبى والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تتم المتابعة والتواصل المستمر والمرور على تجهيزات اللجان والاستراحات ومتابعة توفير الخدمات من مياه وكهرباء ونظافة وأى احتياجات على الطبيعة.

وشدد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها؛ لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2024 بالشكل اللائق متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.

الثانوية العامة 2024.. محافظ مطروح يستعرض الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانا

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