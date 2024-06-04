تفاداه واصطدم بالمرآة فقط.. تفاصيل اتهام المطرب أحمد جمال بالتسبب في إصابة عجوز

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، أن المطرب أحمد جمال أثناء سيره بسيارته الملاكي بطريق الفيوم بدائرة القسم، أن المطرب أحمد جمال تفاجأ أمامه بعجوز يحاول عبور الطريق، ونجح في تفاديه واصطدمت المرآة فقط بالعجوز، إلا أنه أثناء ذلك قدمت سيارة أخري يقودها طالب واصطدمت بالعجوز محدثة إصابته وتم التحفظ علي المطرب أحمد جمال والطالب والسيارتين.

المطرب أحمد جمال يصدم عجوز

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصاب بطريق الفيوم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المطرب أحمد جمال تفاجئ أمامه بعجوز يحاول عبور الطريق ونجح في تفاديه واصطدمت المرآه فقط بالعجوز، إلا أنه أثناء ذلك قدمت سيارة أخري يقودها طالب واصطدمت بالعجوز محدثة إصابته وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على المطرب أحمد جمال والطالب والسيارتين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.