فيلم الرسوم المتحركة DRAGONKEEPER في دور العرض المصرية

ينطلق اليوم في دور العرض المصرية فيلم الرسوم المتحركة الإسباني الصيني DRAGONKEEPER، المستند إلى الكتاب الأول من الثلاثية الروائية التي تحمل نفس الاسم للكاتبة الاسترالية كارول ويلكينسون الأكثر مبيعا.

تدور أحداث فيلم DRAGONKEEPER في أوقات مظلمة في زمن الإمبراطورية الصينية، حيث كانت التنانين في الماضي أصدقاءً وحلفاء حكماء للبشر، لكنها تتعرض للصيد ثم السجن في الزنازين لسنوات، حتى أصبحت معرضة للإنقراض.

في حصن جبلي نائي، تساعد فتاة تنتمي إلى طبقة العبيد، آخر التنانين على الهروب، ثم تنضم إليه في مهمة شغوفة لاستعادة الكنز الأثمن وهو آخر بيضة تنين، التي سرقها ساحر شرير يسعى لاستغلال قوتها السحرية لتحقيق الخلود. بينما يطاردهما جيوش الإمبراطور، ينطلق هذا الثنائي المميز في رحلة عبر الصين القديمة، حيث سيتعلمان الكثير سوياً ويضع كل منهما ثقته في الآخر في القدرة على هزيمة الساحر المخيف وضمان بقاء سلالة التنانين.

الفيلم من كتابة كارول ويلكينسون، بابلو آي كاستريلو، وإغناثيو فيرراس، وشارك في إخراجه سلفادور سيمو وجيانبينغ لي، يتميز الفيلم بأداءات صوتية تشمل ماريو جاس، بيل ناي، أنتوني هاول، وماياليني غريفيثس.

تم اختيار فيلم DRAGONKEEPER ليكون فيلم الافتتاح في المسابقة الرئيسية لمهرجان مالقة السينمائي المرموق لعام 2024، مما يجعله أكبر إصدار لأفلام الرسوم المتحركة الإسبانية لهذا العام.