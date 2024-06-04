نيمار: نجم ريال مدريد الأحق بالكرة الذهبية 2024

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، أن نجم ريال مدريد الإسباني هو الأحق بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وأشار نيمار إلى أن مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الأحق بحصد جائزة الكرة الذهبية، بعدما تألق خلال الموسم المنقضي مع فريقه.

وأسهم فينيسيوس في تتويج ريال مدريد باللقب الخامس عشر في تاريخه من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل الهدف الثاني من الثنائية التي فاز بها الملكي على أسود الفيستفاليا في النهائي، الذي أقيم السبت الماضي على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «بالنسبة لي أرى بأن الكرة الذهبية هذا العام ستكون من نصيب فينيسيوس، الذي يعتبر هو الأحق للفوز بها».

وأضاف: «أنا أشجعه وهو فتى أحبه بشغف وأتمنى له النجاح دائمًا، إنه صديق عظيم قدمته لي كرة القدم».

وشدد نيمار دا سيلفا: «من المؤكد أنه سيفوز بالكرة الذهبية آجلًا أم عاجلًا».

أرقام فينيسيوس مع ريال مدريد

وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد خلال الموسم المنقضي 2023-2024، في 39 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 24 هدفًا وصنع 9 آخرين.