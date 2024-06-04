نصائح مهمة للوقاية من التهاب وجفاف العين في الصيف

في فصل الصيف لا يهتم بعض الأشخاص بفحص العين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة؛ ما يتسبب في التهابها واحمرارها، خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض مرضية مستمرة بالعين، ومع ذلك، يمكن أن يشكل ارتفاع درجات الحرارة مخاطر كبيرة على صحتهم، مما يؤدي إلى أضرار وعدم الراحة ومضاعفات أكثر إذا لم يتم العلاج والمتابعة وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

جفاف العيون:

يمكن أن يؤدي الطقس الجاف شديد الحرارة إلى جفاف العين من الدموع والتهابها .

حروق الشمس في القرنية "التهاب القرنية الضوئي".

التعرض الشديد للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس، خاصة أثناء الأنشطة الخارجية، يمكن أن يسبب حروق الشمس في القرنية، مما يؤدي إلى الألم والاحمرار والحساسية للضوء.

التهاب الملتحمة التحسسي:

تنتشر حبوب اللقاح والغبار وهي من أسباب الحساسية خلال فصل الصيف مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات حساسية في العين، مثل الحكة والاحمرار والدمع.

زيادة خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي:

التعرض لفترات كبيرة للأشعة فوق البنفسجية دون حماية حيث يعمل علي زيادة إعتام عدسة العين والضمور البقعي، مما يؤدي إلى فقدان البصر مستقبلا .

المشكلات المتعلقة بالعدسات اللاصقة:



يمكن أن تؤثر الحرارة والرطوبة على راحة العدسات اللاصقة وملاءمتها، مما يزيد من خطر الجفاف والتهيج والالتهابات البكتيرية.

يمكن للأشخاص ضمان بقاء أعينهم رطبة ومريحة تحت شمس الصيف المرتفعة من خلال طرق الوقاية التالية :

اختيار النظارات الشمسية:

تعمل النظارات الشمسية كقياس وقائي للعينين.

اختر النظارات الشمسية التي توفر حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية فئة A وB وتضمن أنها تغطي منطقة العين بالكامل.

البحث عن الظل:

عندما يكون الأشخاص خارج البيت خلال وقت الظهيرة مع ارتفاع ضوء الشمس، وينصح بالبحث عن الظل بقدر الإمكان ذلك لتقليل التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالرؤية.

جفاف العيون:

يمكن أن تتفاقم متلازمة جفاف العين في فصل الصيف بسبب الرياح المتقلبة وارتفاع درجات الحرارة. إن ارتداء النظارات الشمسية ذات التغطية الكاملة واستخدام قطرات العين المرطبة يمكن أن يخفف من الانزعاج ويمنع فقدان البصر المحتمل.

ترطيب العين :

الترطيب مفيد وهام للصحة العامة، بما في ذلك صحة العين. وينصح بشرب الكثير من الماء وتناول الفواكه المرطبة لمنع الجفاف ومعالجة المخاوف المتعلقة بالعين خلال موسم الصيف.

النظام الغذائي الصحي:

اتباع نظام غذائي طبيعي يمكن أن يدعم صحة العين ويوفر مناعة قوية

ومن هذه الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الجوز والسلمون، مفيدة للعيون، والخضار في وجبات الطعام يعزز صحة العين المثالية.

تحديد وقت الشاشة:

يمكن للمرء تحديد وقت الشاشة عن طريق تنفيذ فترات راحة على مدار اليوم ووضع حدود زمنية لاستخدام الأجهزة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد استخدام مرشحات الضوء الأزرق على الشاشات وضبط سطوع الشاشة في تقليل إجهاد العين وعدم الراحة.