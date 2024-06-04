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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يرفص مرور عدد كبير من شاحنات المساعدات إلى غزة

عودة عدد كبير من
عودة عدد كبير من الشاحنات لرفض الاحتلال مرورها إلى غزة
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قال كرم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن هناك سماع دوى انفجارات عنيفة ناتجة عن الغارات القوية التي تستهدف غرب مدينة رفح بصورة مكثفة، هذا علاوة عن القصف المدفعي في وسط رفح.

وأكد كرم رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فصائل المقاومة أعلنت استهدافها قوة عسكرية في غرب مدينة رفح الفلسطينية، هذا علاوة على استهداف إحدى المروحيات بقذيفة سام.

وأضاف في حديثه، أن الاشتباكات بين المقاومة والجيش الصهيوني ما زالت مستمرة في رفح حتى اليوم، وبسبب هذا الاستمرار لم تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها كاملة بعد.

وتابع: "عودة عدد كبير من الشاحنات المصرية من معبر رفح بعدما رفض الاحتلال مرور تلك المساعدات إلى الشعب الفلسطيني".

واستطرد: "هناك نقص حاد في المياه في قطاع غزة، وهذا النقص بمثابة كارثة إنسانية جديدة تسجلها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الإنسانية الفلسطينية".

قوة عسكرية مدينة رفح الفلسطينية الشعب الفلسطيني