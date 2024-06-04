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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ونش نقل أثاث.. محافظة الدقهلية تكشف أسباب انهيار عقار من 5 طوابق

جانب من عمليات البحث
جانب من عمليات البحث والانقاذ فى العقار المنهار
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أصدرت محافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن واقعة انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وقال بيان المحافظة، إنه في تمام الساعة 3 مساءاً حدث انهيار لأحد المنازل القديمة بمدينة ميت غمر والذي يقع بشارع النبي دانيال مكون من عدد 5 أدوار ووقع الانهيار علي أثر ارتطام ونش نقل أثاث كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به .

محافظة الدقهلية: النتائج المبدئية تشير إلي وقوع خسائر في الأرواح وإصابات

وقال بيان محافظة الدقهلية، إن النتائج المبدئية تشير إلي  وقوع خسائر في الأرواح وإصابات ووجه المحافظ علي الفور لكافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه ( الصحة - الإسعاف - الحماية المدنية ) حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل حالات الوفاه والمصابين الي المستشفي لتلقي العلاج .

كما جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ للبحث عن ناجيين تحت الأنقاض وما زال البحث مستمراً .

كما وجه لرئيس مركز ومدينة ميت غمر اللواء أنور زغلول بسرعة الانتقال إلي موقع الحادث ومتابعة الموقف أول بأول، وأمر علي الفور فريق مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية .

ولفت بيان المحافظة أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للبحث عن ناجيين ونقلهم الي المستشفيات لتلقي العلاج ويجرى التواصل مع المسؤولين بموقع الحادث من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية )

انهيار عقار الدقهلية

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الدقهلية انهيار عقار 5 طوابق بشارع النبي دانيال ونش أثاث ونش نقل أثاث مدينة ميت غمر