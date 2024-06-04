أحمد داود وأمير عيد أبرز ضيوف بودكاست كلام عائلي لـ صدقي صخر قريبًا

نشر النجم صدقي صخر على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الإعلان الرسمي لبودكاست بعنوان (كلام عائلي) والذي يعتبر أول تجربة تقديم لصدقي صخر، وعلق على الفيديو: قصص حقيقية، وحوارات عميقة .. في كلام عائلي قريباً.

ويستضيف صدقي صخر عدد كبير من النجوم والذي ظهروا خلال البرومو من أبرز الفنان أحمد داود وعلا رشدي، حنان مطاوع، عمرو وهبة، أمير عيد، مريم الخشت، عمرو سلامة وزوجته مروة البرماوي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، هنادي مهنا، د. نبيل القط وغيرهم النجوم.

كلام عائلي، بودكاست عائلي يستضيف نجوم الفن وشخصيات عامة ومتخصصين ليدخلوا في حياتهم ويحكوا لنا ما مروا بيه من حكايات عن العلاقات والابناء والاصدقاء وكيف اثر ذلك على حياتهم وكون شخصياتهم وما يحاولوا تحقيقه ليكونوا انسان افضل ويتكون الموسم الأول من 12 حلقة تعرض قريبا على صفحات Wadi Degla developmen .

ومؤخراً شارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية هم كامل العدد + ١ الذي يعرض علي قناة On ومنصة شاهد ومسلسل فراولة علي قناة DMC ومنصة Watch it ومسلسل لانش بوكس على قناة النهار

حيث يقدم صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + ١ شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.