وزير التنمية المحلية: توفير 9 معارض مجانية لمنصة أيادي مصرية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم التعاون بين عدد كبير من الجهات والوزارات المسئولة لإنجاح تلك منصة أيادي مصرية التى تلقى الاهتمام والرعاية من الرئيس ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى، لدعم جهود الوزارة فى منصة « أيادى مصرية»، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار التى نجحت فى توفير9 معارض مجانية للمنصة فى 9 مناطق أثرية، ومتاحف مختلفة فى 7 محافظات، كما تم التعاون مع وزارة الثقافة فى توفير مكان مجانى لمنصة «أيادى مصر» بمعرض الكتاب عامي 2023 و 2024، كما تم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في معرض تراثنا لمدة 3 سنوات، وتم التعاون أيضًا مع مؤسسة "هانس زايدل" الالمانية في تنفيذ ورش تدريبية لمنسقي مشروع ايادي مصر بالـ 27 محافظة، هذا إلى جانب العديد من التعاونيات الاخرى التي تمت وستتم سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه جاري العمل على وضع دراسة لرفع كفاءة المبني الذي تم تخصيصه كمقر دائم للمشروع القومي "أيادي مصر" في محافظة القاهرة بقرية الفواخير بالفسطاط، وذلك لتوفير مقر دائم للقيام بكافة الاعمال اللوجستية الخاصة بالمشروع يضم استوديو لتصوير المنتجات، وعمل معرض دائم للمنتجات التراثية، وعمل ورش تدريبية بشكل دوري للحرفيين.

وأكد اللواء هشام آمنة سعى الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادي مصر" الإستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها خلال الفترة القادمة لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة، كما تشمل الخطة أيضًا وضع خطة تسويق قوية للترويج للمنصة من ناحية لاستقطاب أكبر عدد من الحرفيين على المستوى المحلي والدولي للاشتراك في المنصة، والترويج للمنتج التراثي المصري من ناحية أخري لزيادة عدد المبيعات على المنصة، بالإضافة إلى وضع خطة مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوسيع فرص الترويج للمنتج التراثي المصري من خلال الاشتراك في المعارض المحلية وتوفير أماكن لعرض المنتجات اليدوية والتراثية في الأماكن عالية الاشغال مثل (عمل معارض لأيادي مصر بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وعمل منافذ بيع لأيادي مصر بالمطارات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وعمل معارض لأيادي مصر بالأماكن الاثرية والمتاحف بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ..)، مشيرًا إلي التعاون أيضًا مع المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية والهيئة المصرية العامة للمعارض ووزارة الخارجية للاشتراك في المعارض الدولية وتوسيع فرص الانتشار على المستوى الدولي، بالإضافة إلي تعزيز مشاركة "أيادي مصر" في الفعاليات الدولية ذات صلة من خلال الجناح المصري في تلك الفعاليات والمعارض بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتمثيل التجاري، وكذا إقامة معارض مصغرة بمقرات البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج خلال توقيتات الاحتفال بالأعياد الوطنية وعلى هامش اشتراك الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمعارض الدولية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن خطة منصة " أيادي مصر " تتضمن خلال الفترة القادمة أيضًا التركيز علي تمكين وحدات "أيادي مصر" بالمحافظات وتفعيل دورها وذلك للعمل على حصر الحرفيين الموجودين بالمحافظة وتصوير منتجاتهم ورفعها على المنصة، مما سيساهم في استدامة المشروع واستمراريته؛ لأن كل محافظة سيكون فيها وحدة تعمل والاعتماد الكامل ليس على الشركة المنفذة فقط للمنصة، بالإضافة إلي الاهتمام بتوفير المزيد من الورش التدريبية اللازمة للحرفيين سواء في مجال التسعير والتغليف ودراسة الجدوى وغيره، وتوفير الورش الحرفية اللازمة للارتقاء بجودة المنتج المصري وفقاً للمعايير المطلوبة، وإنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم، وبحث إمكانية تفعيل آليات الاقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة " مشروعك .