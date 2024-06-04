السجن 15 عامًا لـ5 متهمين في قضية البلوجر سارة محمد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء 4 يونيو بمعاقبة المتهمين في قضية الشروع في قتل كل من " م.ع.م" والبلوجر سارة محمد، بالسجن المشدد لمدة 15 عام مع الشغل والنفاذ.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار إيهاب حسن نور الدين، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

معاقبة المتهمين في قضية البلوجر سارة محمد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ

وأصدرت المحكمة حكم ضد كل من "ح.ص.س" و" ح.ح.م" و" ر.م.ا" و"ف.م.م" و" ع.ع.ج" بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة المتهم " ن.م.ن"، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومصادرة سلاح الناري مضبوط مع المتهمين، وإلزامهم بدفع مبلغ للمجني عليه الأول مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها الثانية، وهي البلوجر سارة محمد، بعدما تسببت الحادث في فقدانها البصر.

وتعود أحداث القضية إلى عام الماضي برقم 3845 سنة 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الإسكندرية بلاغ من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام بعض الأشخاص المجهولين بالشروع في قتل المجني عليهم بدائرة القسم.

وتبين بعد التحقيقات استقرار حالة المجني عليه الأول وهو " م.ع.م" مهندس فني، وتعرض رفيقته البلوجر سارة محمد مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أضرار جسيمة أدت إلى فقدانها البصر، فقد كان يستقلان سيارة بالطريق الصحراوي في الاتجاه القادم من الإسكندرية بعد كوبري أبو الخير.

وأثناء سيرهم ظهرت بجانبهم سيارة ربع نقل حمراء اللون يستقلها المتهمين، ويحمل المتهم الأول سلاح ناري بندقية خرطوش، وبدأ في إطلاق الخرطوش على نافذة السيارة من ناحية اليمين، لإجبارهم على التوقف وسرقة ما بحوزتهم من منقولات وأموال.

المجنى عليه الأول حاول الفرار بالسيارة حتى قام المتهم الأول بإطلاق الخرطوش

إلى أن المجنى عليه الأول حاول الفرار بالسيارة حتى قام المتهم الأول بإطلاق الخرطوش، اتجاه السيارة مما تسبب في كسر الزجاج الأيمن، وإصابة المجنى عليها سارة بعاهة مستديمة، والتي أدت إلى انفجار بمقلة العين اليسرى، وفقد الإبصار تماما، وإصابة العين اليمنى بعجز بنسبة 100%، وإصابة المجنى عليه الأول بجروح دائرية في الوجه، وفروة الرأس والأذن الوسطي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من شرعوا في قتل الجني عليهما، وأن المتهم الخامس اشترك في الاتفاق معهم والمساعدة في التخلص منهم، عن طريق إحضار سلاح ناري وإطلاق 12 طلقة نارية، وجهز كل منهم مبلغ ألف جنيه سلموه للمتهم الأول، لشراء سلاح واستخدامه في الواقعة، من المتهم السادس والذي يعمل في الأسحلة الغير شرعية وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.