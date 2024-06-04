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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عين شمس تهنئ "القومي للطفولة والأمومة" بصدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة والأمومة
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تقدم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخالص التهنئة لرئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة وكل الأعضاء بصدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة أربع سنوات برئاسة الدكتورة سحر فوزى جاد السنباطى.

كما يتقدم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة بخالص التهنئة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الذين تم اختيارهم ضمن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة وهم:
-  الدكتورة هيام كمال مصطفى نظيف، نائبا لرئيس المجلس .
- الدكتورة غادة فرج حافظ الدرى عضوًا 
- الدكتور سامح عوض الله السيد ابراهيم عضوًا

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