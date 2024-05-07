المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل بعيد شم النسيم

نظم القسم التعليمي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، عدداً من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية للأطفال والكبار، ضمن برنامج "الشيف المصري الصغير"، أحد برامج الموسم الثاني لفعاليات مبادرة "طبلية مصر"، والتي أطلقها المتحف القومي للحضارة المصري لتوثيق التراث الغذائى المصرى والترويج لأهم المأكولات الشعبية المصرية، في إطار الاحتفال بعيد شم النسيم.

أوضح الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المتحف لتنظيم العديد من البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تلعب دوراً هاماً في تعميق روح الولاء والانتماء، والشعور بالهوية الثقافية، والتعريف بالحضارة المصرية العريقة، وتفعيلا لدورها في حماية الموروث الثقافي والحضاري لمصر.

من جانبها قالت عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمي، إن فعاليات الورشه تضمنت شرح مجموعة من الروايات، والحكايات، والأكلات والأطعمة التقليدية المتوارثة من المصريين القدماء عبر مختلف العصور، والمرتبطة بشم النسيم، منها الأسماك المملحة، والفسيخ والملانة والحمص والبصل الأخضر والخص والبيض الملون.

كما تم اصطحاب الأطفال في جولة إرشادية داخل المتحف للتعرف على تاريخ الأكلات المصرية من خلال فاترينة الخبز والزراعة، ومظاهر وأسباب الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث يعد أحد الأعياد المصرية القديمة الذي كان يحتفل به إعلان بانتهاء موسم الزراعة وبداية موسم الحصاد مع مطلع الصيف.

ويذكر أن مبادرة “طبلية مصر”، تهدف إلى حماية التراث الشعبي من المأكولات وإحياء الموروثات من الأطعمة الشعبية، كأحد أنواع التراث غير المادي لحمايته من الاندثار، وذلك من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والفعاليات وورش العمل عن أهم الأكلات الشعبية التراثية المصرية.

يهدف البرنامج إلى توعية جمهور الشعب المصري بجميع فئاته العمرية وربطهم بالمناسبات والأعياد الاجتماعية، وتنمية مواهبهم الفنية، وتعريف النشئ الصغير بالأكلات المصرية والتراث المصري.

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