صابر الرباعي يحتفل بطرح أغنيته الجديدة "الباشا".. شاهد

رصدت عدسة “البوابة نيوز”، احتفال الفنان صابر الرباعي، مساء أمس الأربعاء، بطرح أغنيته الجديدة “الباشا”، وهي من كلمات محمد أبو نعمة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

وكانت آخر أعمال صابر الرباعي، أغنية “الشياكة”، وهي من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري.

يذكر أن صابر الرباعى احتفل مؤخرا بخطوبة ابنه إسلام، فى أجواء عائلية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات للحفل الذى أقيم داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعى احتفالاً بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة “أتحدى العالم كله”.