محمد شريف يسجل هدفًا في خسارة الخليج من الوحدة بالدوري السعودي.. فيديو

تلقى فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، هزيمة من ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك شريف أساسيًا مع الخليج ضد الوحدة، وخاض اللقاء كاملًا، وسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف للا شئ، سجله أوديون إيجالو في الدقيقة 27، قبل أن يحاول رفاق لاعب الأهلي السابق، تعديل النتيجة منذ تلقي شباكهم الهدف الأول.

ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التعادل للخليج في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 66، بعدما استلم تمريرة زميله خالد ناري داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة على يسار حارس المنافس.

وأعاد إيجالو الوحدة للمقدمة من جديد بركلة جزاء، نفذها بنجاح في الدقيقة 82، بعدما حصل نايف مسعود لاعب الخليج على البطاقة الحمراء في الدقيقة 81 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

محمد شريف يحرز خامس أهدافه

وبذلك، أحرز محمد شريف خامس أهدافه في الدوري السعودي مع الخليج هذا الموسم، خلال 29 مباراة شارك بها وصنع هدفًا وحيدًا.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد الخليج عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ12.