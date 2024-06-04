"قسد": إحباط هجوم بسيارة مفخخة لداعش في منطقة دير الزور السورية

أحبطت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هجوما لتنظيم داعش الإرهابي بسيارة مفخخة على موقع عسكري لقسد بقرية بريف دير الزور الشمالي.

وأفاد المكتب الإعلامي لقسد "شبكة الأخبار العسكرية"، بأن انتحاري شن هجوما بسيارة مفخخة على قطعة عسكرية في قرية عطالة بريف دير الزور الشمالي، بالقرب كم قاعدة للتحالف الدولي، حيث تصدت لها القوات ما أدى لتدمير السيارة ومقتل الانتحاري، فيما فرضت قسد والتحالف الدولي طوقا أمنيًا في المنطقة.



وأكد البيان أن قسد مستمرة في إجراء التدريبات المشتركة مع التحالف الدولي في قواعده العسكرية مثل قاعدة حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور.



ولم يشر البيان إلى وقوع أي إصابات أو قتلى في الهجوم الذي شنه التنظيم الإرهابي.

وتواجه قوات التحالف الدولى وقسد تحديات أمنية مشتركة منها الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية من قبل ميليشيات موالية لإيران، وأيضا إحباط تنظيم داعش وإفقاده أى قدرات تمكنه من العودة مستقبليا، وذلك بالتزامن مع المخاوف التى حذر منها مسئولون أمريكيون وفرنسيون من احتمالية وقوع هجمات منظمة مثلما التى حدثت فى موسكو قبل شهر، وهو نشاط متزايد للتنظيم الإرهابي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، شددت قوات التحالف الدولي تدابيرها الأمنية وتعزيزاتها العسكرية في قواعدها العسكرية الموجودة في سوريا، وذلك بالتزامن مع استمرار التدريبات بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، الحليف المحلي لها بمنطقة شمال وشرق سوريا، وخاصة بعدما تزايدت التحديات وخاصة بعد الهجمات المتكررة من قبل المليشيات المسلحة الموالية لإيران، لذا تأتي التدابير تحسبا لأي هجوم يخطط له تنظيم داعش الإرهابي، أو أي هجمات من التنظيمات الموالية لإيران.