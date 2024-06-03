رئيس مدينة سفاجا يناقش مشكلة نقص المياه

زار اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسفاجا، حيث تم مناقشة مشكلة ضخ المياه وتغيير مواعيد الضخ لجميع المناطق المدينة، مع مسؤولي الشركة، وذلك بناء على عدة شكاوى من المواطنين بمشكلات تأخير ضخ المياه داخل المدينة.

كما بحث رئيس المدينة، أسباب المشكلة التي يعاني منها أهالي خلال أشهر الصيف، وذلك نتيجة نقص المياه خاصة مع زيادة الكميات المستهلكة خلال هذه المدة من العام.

وشملت المناقشات عرض كمية المياه المتواجدة ومقارنتها بكمية المياه المطلوبة- بالفعل- خاصة خلال أشهر الصيف.

أوضح صلاح أن أول خطوات حل المشكلة هو الاعتراف بها، حتى يتثنى لنا حل المشكلة وتقديم خدمة أفضل للأهالي والمواطنين، مؤكدا على متابعة الإجراءات التي يمكن تتخذها الشركة حتى تنتهي نهائيا- دون رجعة-.

وأكد اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا أن مهمتنا خدمة المواطنين والتي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة له داخل المدينة وان التخفيف عن المواطنين وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجون إليها، هي أهم غاية يسعى إليها، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين في إي وقت لتقديم أي شكوى.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود التي تبذلها رئاسة مدينة سفاجا المستمرة لمعالجة تحديات مياه الشرب خلال أشهر الصيف، والعمل علي ضمان توفير مياه الشرب لمواطني وأهالي سفاجا.

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