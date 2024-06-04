منتخب مصر يواصل تدريباته وانضمام عمر كمال استعدادًا لبوركينا في تصفيات كأس العالم

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

انضم عمر كمال لمعسكر المنتخب وشارك في جزء من تدريبات الفريق.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والاستاذ عامر حسين واللواء حلمي مشهور والأستاذ محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.