"كاف" يحسم الجدل حول إقامة الكونفدرالية

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، الجدول حول إقامة بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، وكشف عن المواعيد الرسمية لبطولاته في الموسم المقبل 2024 – 2025.

حيث اكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بشكل نهائي ونفى أنباء إلغائها.

موعد إقامة بطولات كاف

وكشف كاف في بيان رسمي ، عن موعد أقامة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتى ستنطلق خلال الفترة بين 16 إلى 18 أغسطس المقبل.

وأشار كاف إلى إقامة مرحلة المجموعات في الفترة ما بين أكتوبر، وديسمبر المقبل على أن تقام مراحل خروج المغلوب والنهائي في الفترة بين مارس ومايو 2025.

ويشارك ناديان من 12 اتحادًا وطنيًا في دوري الأبطال ومثلهما في الكونفيدرالية وفقًا للتصنيف وهي الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، مصر، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، تنزانيا.

وأعلن كاف استمرار إلغاء قاعدة انتقال الفرق المغادرة من دوري الأبطال للكونفيدرالية.

ويتم تسجيل لاعبي الأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية خلال الفترة بين 1 إلى 20 يوليو المقبل، ثم يتم قيد لاعبي الفرق المشاركة في الدور التمهيدي الثاني في الفترة بين 21 يوليو إلى 21 أغسطس المقبلين.

ويتم قيد اللاعبون المشاركون بمرحلة المجموعات خلال الفترة بين 1 إلى 30 سبتمبر المقبل ثم يعاد فتح باب القيد في شهر يناير 2025.