فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة عنبتا، شرق طولكرم. حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من محورها الشرقي، وتمركزت على طول شارعها الرئيسي، وأجرت عملية تفتيش في المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب أحمد عمر الخضري، البالغ من العمر 30 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

وأوضحت الوزارة أن الشاب الخضري أصيب بعيار ناري في صدره، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده في الليلة الماضية.

وباستشهاد الشاب الخضري، ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس إلى ثلاثة شهداء.





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.