القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 211 فرصة عمل شاغرة

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، اليوم الاثنين، توافر 211 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف، لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

أوضحت المديرية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، ضمت 211 فرصة في 4 شركات ومصانع بمرتبات مجزية في شبرا الخيمة و قليوب.

حيث تتوافر الوظائف كالتالي:

20 عامل أورليه

20 عامل إنتاج

10 عمال مخزن

45 عامل أورليه

37 عامل اوفر

44 عامل سنجر

10 عامل مكواة

10 مشرف جودة

5 عامل مكواة

6 عامل خياطة

4 مساعدين خياطة.

وأشارت مديرية العمل، أن مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت، مشيرة أنها تأتي في إطار المساعدة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

فرص عمل

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