يوفنتوس يعلن فسخ عقد أليجرى بالتراضي

فسخ نادى يوفنتوس الإيطالى، اليوم الاثنين، عقد ماسيمليانو أليجري المدير الفنى للفريق بالتراضى، بعد النتائج المخيبة للآمال التى خرج بها "اليوفى" هذا الموسم.



وأعلن نادي يوفنتوس، مساء اليوم، عبر موقعه الرسمى توصله لاتفاق مع المدير الفني ماسيمليانو أليجري، على فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وفي 17 مايو الماضي، قد أعلن يوفنتوس إقالة أليجري من منصبه ، بعد يوم واحد فقط من التتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا.

وشعرت إدارة يوفنتوس أن أليجري لم يتصرف بشكل متوافق مع القيم الأساسية للنادي، بعدما فقد أعصابه على خط التماس وخلع سترته وألقاها على الأرض، رغم الفوز بالكأس.

وكام هناك مزاعم بأن أليجري وجه تهديدات خطيرة تجاه أحد الصحفيين في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس بملعب الأوليمبيكو، ليقرر اليوفي إقالته من منصبه.

وجاء بيان يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، كالتالى: "يعلن نادي يوفنتوس وماسيمليانو أليجري أنهما اتفقا بشكل متبادل على إنهاء العقد بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف "يتمنى النادي الأفضل لأليجري في مستقبله الاحترافي ويشكره أيضًا على النتائج التي حققها خلال السنوات التي قضاها على رأس قيادة الفريق".