ads
الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بقطعة أرض فضاء بالعمرانية

صورة من موقع الحريق
صورة من موقع الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بقطعة أرض فضاء بجوار مركز شباب المنيب بمنطقة العمرانية، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بجوار مركز شباب المنيب بشارع ترعه الزمر بالعمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بقطعة أرض فضاء