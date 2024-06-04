كاف يقرر إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في مصر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر.

ولم يحدد "كاف" موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ولكن هناك تقارير قالت ان المباراة ستكون في الفترة من 20 وحتى 30 يونيو الجاري.

ووفقا لمصادر في الاتحاد الإفريقي أن بطولة كأس السوبر ستقام على أرض بطل دوري أبطال أفريقيا وفقا للائحة ما لم يحدث تغيير كما حدث في السنوات الماضية بالتعاقد مع بعض الدول لاستضافة مباراة السوبر مثل السعودية وقطر في الفترة الأخيرة.

مصير بطولة الكونفدرالية

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الجدل حول إقامة بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما أكد إقامتها بشكل نهائي وعدم إلغائها كما اشيع في الفترة الأخيرة.

وأكد كاف في بيان رسمي أن الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الأفريقية ستنطلق خلال الفترة بين 16 إلى 18 أغسطس المقبل.

وأشار كاف إلى إقامة مرحلة المجموعات في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر المقبل على أن تقام مراحل خروج المغلوب والنهائي في الفترة بين مارس ومايو 2025.

ويشارك ناديان من 12 اتحادًا وطنيًا في دوري الأبطال ومثلهما في الكونفيدرالية وفقًا للتصنيف وهي الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، مصر، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، تنزانيا.

وأعلن كاف استمرار إلغاء قاعدة انتقال الفرق المغادرة من دوري الأبطال للكونفيدرالية.

مواعيد القيد الأفريقي

وكشف كاف انه سيتم تسجيل لاعبي الأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية خلال الفترة بين 1 إلى 20 يوليو المقبل، ثم يتم قيد لاعبي الفرق المشاركة في الدور التمهيدي الثاني في الفترة بين 21 يوليو إلى 21 أغسطس المقبلين.

ويتم قيد اللاعبون المشاركون بمرحلة المجموعات خلال الفترة بين 1 إلى 30 سبتمبر المقبل ثم يعاد فتح باب القيد في شهر يناير 2025.