أشعل النار في نفسة.. الاستعلام عن صحة شخص أصيب بحروق بالمنيب

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في إصابة شخص بحروق أثر محاولته إضرام النار بجسده بالقرب من كوبري القصبجي بالمنيب، تمهيدا للاستماع لإفادته حول الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أفادت التحريات الأولية أن الشخص المصاب، كان بحوزته جركن بنزين وقام بسكبه على رأسه، بالقرب من الكوبري المشار إليه، ومن ثم اشعل النيران، فتدخل المارة ونجحوا في إطفاءه قبل أن تلتهمه النيران.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة، باستقبال مستشفى أم المصريين لشخص مصاب بحروق أثر ادعاءه محاولة إحراق نفسه.

انتقلت قوة أمنية من المباحث على الفور إلي محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن الشخص المصاب أقدم على إحراق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.