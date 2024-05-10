محمد شريف على رأس تشكيل الخليج أمام الوحدة بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الخليج، اليوم الجمعة، نظيره الوحدة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد شريف على رأس تشكيل الخليج أمام الوحدة، حيث يقود الهجوم رفقة خالد ناري وفواز الطريس.

وشارك شريف بديلًا مع فريقه في مباراة الجولة الماضية أمام الطائي، التي انتهت بالتعادل السلبي، ليصبح حتى الآن في رصيده 4 أهداف في ظل مشاركته في 28 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.

يحتل الخليج المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الثاني عشر وفي رصيده 32 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة الوحدة

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: حمسل - نايف مسعود - لوبيز - ريبوتشو

خط الوسط: وو يونج - عبد الإله هوساوي - رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فواز الطريس.