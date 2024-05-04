الدوري السعودي.. محمد شريف بديلًا مع الخليج أمام الطائي

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الطائي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الخليج، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الطائي بملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس شريف على مقاعد بدلاء الخليج في مواجهة الطائي، ليبدأ عبدالله السالم على حسابه في خط الهجوم.

وشارك محمد شريف أساسيًا في لقاء الجولة الماضية أمام النصر، في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدف.

وسجل محمد شريف 4 أهداف، وصنع هدفًا آخر في 27 مباراة خاضها مع الخليج في الدوري السعودي بالموسم الجاري 2023-2024.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة الطائي