حجت له الملائكة.. تعرف على عبد الله بن مبارك الذي بشره الرسول

أيام قليلة تفصلنا عن شهر من أجل الشهور التي كل منا يتمنى أن يعشيها ويذهب فيها لرحله مع الله يتحرر فيها من كل الذنوب يبدأ فيها الوعد مع الله والتقرب إلى الله وعلى ذلك ولأننا على هذه المشارف فعلينا أن نتغذى روحيا بالغذاء الإيمانى والوجداني حيث التقرب إلى الله وبداية طريق جديد مع الله وعلى ذلك فتعالى عزيزى القارئ نتعرف على من حج عنه الملائكة لكى يكون قدوة لنا نقتدى بها ونحاول ان نعتبر منه لعلنا نسير دربه ونهتدى لايمانه ويصبح قدوة لنا نقتدي بها فمن هو وما هي قصته وكيف لنا أن نتبعه .

التعريف بمن حج عنه الملائكة

هو "عبد الله بن مبارك " عرف بأنه عالما زاهد وهو من تابعي التابعين وعرف بعلمه الغزير وثقافته الدينية ويقال أنه كان يستعد للحج وفى ليله من الليالي اثناء عودته من المسجد كعادته متجه إلى بيته .

و في بداية الأمر رأي " عبد الله بن مبارك" امرأة تبحث في القمامة فانتظر ليرى ماذا تبحث ففوجئ أنها تبحث عن دجاجة ميته وقد وجدتها فأخذتها، ثن اتجهت للذهاب وعنها توقفها الامام "عبد الله " ليسألها قائلا : لماذا تفعلي ذلك الم تعلمي بأن الله قد نهانا عن اكل الميته فردت قائله اتركنى وشأني فرد عليها، استحلفك بالله بأن تخبريني ما سبب بحثك عن الدجاجة الميته .

و تساءل لماذا تبحثي عنها برغم علمك بان الله قد حرم اكل اللحم الميت فأجابته قائلة :لأنك حلفتنني بالله وقسمه العظيم سأبلغك

تحدثت المرأة قائلة له : اننى ابحث في القمامة عن تلك الدجاجة ذلك لأنني ارملة لأربع بنات جوعى اذ أننى منذ وفاة زوجي وأنا اعانى من الفقر والبؤس وقله الحيلة ولا استطيع العمل وقد طرقت كل الابواب ولكنى لم اجد من يقف بجواري وعلى ذلك فقد قلت حيلتي مما دفعني لأن افكر في أن أبحث في القمامة لعلى أجد ما يسد جوعى أنا وبناتي .

فما كان من الرجل الا أن أعطاها صرة المال التي كانت معه استعداد للحج وعنها تركها دون أن يذهب للحج فما حدث بعدها كان العجب.

عاد ابن مبارك إلى بيته ولم يخرج للحج وفى نفس اليوم الذى لم يخرج فيه للحج خرج الحجاج من بلده فأدوا فريضه الحج ثم عادوا وكلما قابل عبد الله واحد منه شكره ،وقال له (رحمك الله يا ابن مبارك ما جلسنا مجلسا إلا اعطيتنا مما أعطاك الله من العلم )ويقول أخر : ما راينا خيرا منك في تعبدك لربك في الحج هذا العام فعجب ابن مبارك من قولهم واحتار فى أمره وأمرهم ولكنه لم يريد أن يفصح عن سره ”بانه لم يذهب للحج بسبب قصة المرأة التى رأها ".

ويفاجئ وفى المنام بأن يرى رجلا يشرق النور من وجهه يقول له : السلام عليك ياعبد الله ألست تدرمن أنا ؟انا محمد رسول الله انا حبيبك في الدنيا وشفعيك في الاخرة جزاك الله عن امتى خيرا .. يا عبد الله مبارك لقد أكرمك الله كما أكرمت أم اليتامى .. ان الله سبحانه وتعالى خلق ملكا على صورتك .. كان ينتقل مع أهل بلدك في مناسك الحج .. وإن الله تعالى كتب لكل حاج ثواب حجة وكتب لك أنت ثواب سبعين حجة.