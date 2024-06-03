بر مصر| نشرة البوابة نيوز.. أخبار المحافظات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الإثنين 3 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

إعادة فتح طريق " قفط القصير" بعد نقل مصابي حادث تصادم سيارتين إلي مستشفى قنا

سقوط سفاح التجمع مغشيا عليه أثناء نقله من النيابة إلى محبسه

محافظ المنيا يهنئ فريق "بانوراما البرشا" لفوزه بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائى

طقس الإسكندرية.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة

محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد لموسم السيدة العذراء بدير جبل الطير بسمالوط

من روسيا وليبيريا.. ميناء دمياط يستقبل سفن قمح ضخمة

من هنا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط 2024

طلقة اخترقت الوجه.. مصرع فتاة خلال مشاهدتها مشاجرة في الدقهلية

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بنسبة نجاح 85.94 %

"نتيجتك هُنا".. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة الترم الثاني 2024