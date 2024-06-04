أمين عام الناتو يبحث مع رئيس فنلندا ووزيرة دفاع لوكسمبورج التطورات العالمية

يبحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج مع وزيرة دفاع لوكسمبورج يوريكو باكس، غدًا /الثلاثاء/، أحدث التطورات على الساحة الدولية، لا سيما ما يتعلق بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأوضح الناتو -في بيان اليوم /الإثنين/- أن ذلك يأتي خلال استقبال أمين عام الناتو لوزيرة دفاع لوكسمبورج، غدًا، وذلك في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي سياق منفصل، يتوجه الأمين العام لحلف الناتو إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، بعد غدٍ /الأربعاء/، في زيارة تستغرق يومين؛ لعقد محادثات مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، تتناول أحدث التطورات على الساحة العالمية.

وأوضح الناتو أنه من المقرر أن يعقد ستولتنبرج وستوب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ثاني أيام الزيارة، كما سيشارك المسئولان في مناقشة خاضعة للإشراف يستضيفها المجلس الأطسي في فنلندا.

ومن المقرر أن يلتقي أمين عام الناتو برئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو، ووزيرة الخارجية إيلينا فالتونين، وكذلك وزير الدفاع أنتي هاكانين.

ومن المتوقع أن تبحث الاجتماعات المشتركة بين الأمين العام للناتو والمسئولون الفنلنديون رفيعو المستوى أحدث التطورات في الأزمة الروسية-الأوكرانية، بجانب الجهود التي تبذلها فنلندا في أمن ودفاع الحلفاء باعتبارها عضوًا حديثًا في حلف الناتو.