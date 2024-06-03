بعد قرار الكاف.. عامر حسين: الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال والزمالك والمصري للكونفدرالية

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات إعلامية عن مشاركة الأهلي وبيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل والزمالك والمصري في الكونفيدرالية.

جاء هذا بعد قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاف اليوم عن انطلاق الموسم الجديد يوم 16 أغسطس المقبل، بإقامة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وتقرر إقامة مرحلة المجموعات من أكتوبر وحتى ديسمبر 2024، على أن تقام مرحلة الإقصاء من مارس وحتى مايو 2025.

وتكون فترات القيد كما يلي..

القيد الأول من 1 يوليو حتى 20 يوليو، للمشاركين في الجولة التمهيدية الثانية.

القيد الثاني من 21 يوليو – 31 أغسطس، حيث يشارك اللاعبون من الدور التمهيدي الثاني.

أما القيد الثالث للاعبين في مرحلة المجموعات، فيبدأ من 1 وحتى 30 سبتمبر.