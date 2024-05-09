تحت مظلة مبادرة "FinYology".. استحداث مادة "أساسيات التكنولوجيا المالية" بالتعليم الجامعي لأول مرة

أعلنت فينتك إيجيبت FinTech Egypt التابعة للبنك المركزي المصري، عن استحداث مادة "أساسيات التكنولوجيا المالية Fundamentals of FinTech" ضمن المناهج الدراسية في عدد من الجامعات، وذلك من خلال مبادرة "FinYology" وبالتعاون مع المعهد المصرفي كشريك إستراتيجي.

ويأتي ذلك في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة بالقطاع المصرفي وربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل.

ومن المقرر تدريس المادة المستحدثة بدءًا من العام الدراسي الحالي في كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "AAST"، وجامعة الجيزة الجديدة "NGU"، والجامعة البريطانية في مصر "BUE" كمرحلة أولى يليها باقي الجامعات تباعًا في مراحل لاحقة.

ومن جانبه صرح المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع تكنولوجيا المعلومات "أن تدريس المادة الجديدة يأتي استكمالًا للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يعد خلق وتطوير الكوادر الشابة أحد أهم ركائزها ".

وأوضح أن مبادرة "FinYology" تم إطلاقها في فبراير 2020 لنشر الثقافة المالية الرقمية بين طلاب الجامعات ، لافتاً إلى أن المبادرة يشارك فيها 18 بنكًا من البنوك العاملة في مصر؛ وأكثر من 25 جامعة حكومية وخاصة؛ كما بلغ عدد المشروعات الجامعية ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية أكثر من 500 مشروع مقدم من حوالي 7000 طالب جامعي في مختلف التخصصات.

وأعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن سعادته بإنابة البنك المركزي المصري للمعهد في التوسع بتنفيذ مبادرة FinYology – FinTech for Youth ، من خلال إدراج مقرر جديد ومتكامل حول مبادئ التكنولوجيا المالية ليتم تدريسه للطلاب في الكليات ذات الصلة بالجامعات المصرية.

وأضاف "إن هذه الخطوة تتماشي مع استراتيجية المعهد لإعداد الطلاب والخريجين الجدد وتزويدهم بالمهارات والإمكانيات اللازمة لسوق العمل وللبدء في مشروعات واعدة تفيد الاقتصاد القومي، الأمر الذي لن يتم إلا بتسليط الضوء على أحدث التطبيقات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية في مجالات وآليات العمل المختلفة".

و تجدر الإشارة إلى انه قد تم إعداد المحتوى العلمي الخاص بمادة "أساسيات التكنولوجيا المالية" بمعرفة معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية "The London Institute of Banking & Finance-LIBF"، والذي يتمتع بخبرة كبيرة تصل إلى نحو 140 عامًا في مجال بناء القدرات في مجال الأعمال المصرفية والتمويل؛ وتطوير وتقديم المناهج التعليمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في أكثر من 120 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاء ذلك في اطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها البنك المركزي المصري مع المعهد في يوليو الماضي خلال فاعليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا "Seamless North Africa 2023"، وتتضمن تقديم دورات تدريبية وورش عمل وبرامج تعليمية وتأهيلية، مصممة وموجهة خصيصًا لدعم وتعزيز كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، سواء من العاملين بالقطاع المصرفي أو الخريجين أو طلاب المدارس والجامعات.