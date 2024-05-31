يوسف يكشف حقيقة خلافه مع حميدة.. ويصف الفخراني بـ"غول تمثيل"

كشف المخرج الكبير خالد يوسف عن حقيقة خلافه مع النجم محمود حميدة.

وقال يوسف خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنا لم اختلف إطلاقا مع محمود حميدة وعملنا مع بعض في دكان شحاته وسره الباتع.

وأضاف يوسف خلال اللقاء بأن محمود حميد يرتدي قناعا طوال الوقت وخلف هذا القناع توجد رقة كبيرة في القلب وهو لا يكشفها معظم الوقت.

وأكد خالد يوسف خلال اللقاء أن الفنان الكبير يحيي الفخراني، لا يقل عن محمود المليجي الذي أبدع في فيلم الأرض، فالفخراني غول تمثيل على حد قوله.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

