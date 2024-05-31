خالد يوسف: "إدريس" علمني أول درس في حياتي

أكد المخرج الكبير خالد يوسف أن الثقافة هي ليست ما تمتلكه من معلومات، فقد تمتلك كم كبير من المعلومات وتصبح غير مثقف!

وأوضح خالد يوسف خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان يوسف إدريس اول من علمه معنى كلمة الثقافة، مشيرا إلى أنه عندما كان في الجامعة تم استضافة الكاتب الكبير يوسف إدريس في احد الندوات ودخل في سجال معه حول الاتحاد السوفيتي وأسباب سقوطه ثم سأله إدريس ما هو تعريف الثقافة من وجهة نظرك؟ فأسقط في يده ولم يعرف الإجابة.

ويشير خالد يوسف أنه تمنى أن تبلعه الأرض في ذلك الحين لأنه لم يكن يعرف إجابة على أسئلة يوسف إدريس والذي أكد له أن الثقافة هي القدرة على جمع المعلومات وترتيبها واستنتاج الأشياء منها موضحا أن هذا هو أول درس في حياته تعلمه من العظيم يوسف إدريس.

يشار الى أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعه في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

