موسكو تطالب واشنطن بـ"إجابة مباشرة" عن خطط نشر أسلحة نووية في آسيا

قالت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الامم المتحدة بأن بلادها تطالب واشنطن بالإجابة بشكل مباشر على السؤال المتعلق بخطط نشر أسلحة نووية في بعض الدول الآسيوية.

واعربت النائبة الروسية آنا ايفستينييفا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عن قلق بلادها إزاء الإشارات المتضاربة من حلفاء أمريكا في شمال شرق آسيا وطوكيو وسيئول بشأن ما يسمى بالمشاركة المتزايدة مع واشنطن في المجال النووي.

وطالبت الوفد الأمريكي بالإجابة مباشرة على السؤال المتعلق بنواياه بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق نشر أسلحتهم النووية على أراضي حلفاء واشنطن ومساعدتهم على تطوير أسلحتهم النووية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأسبوع الماضي، إن واشنطن ربما تخطط لتفاقم الوضع في منطقة آسيا إلى أقصى حد. هكذا علق على النشاط العسكري السياسي الأمريكي في آسيا، بما في ذلك استخدام العنصر النووي.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد وزير الخارجية أن الولايات المتحدة قد تطلب من الفلبين ودولا آسيوية أخرى توفير الأراضي لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

يذكر ان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، قال فيما يتعلق بتدريبات "سالاكنيب 24" التي تجري في الفلبين، إن واشنطن تتعمد تصعيد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونشر صواريخ متوسطة المدى. وسيكون هناك "يوم مظلم للأمن الدولي".