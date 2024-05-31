مراسل القاهرة الإخبارية يرصد أبرز ما طرحه جو بايدن في كلمته حول الشرق الأوسط

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن بايدن أو إدارته لديها رؤية واضحة لما يحدث الآن في غزة وخارطة طريق لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسري مشيرا الى انها خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة تستمر لمدة ستة أسابيع ربما يكون هناك جدول زمني أكثر وضوحًا لكل مرحلة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي جمال عنايت ، أن المرحلة الأولى تبدأ بوقف كامل لكل العمليات العسكرية والعمليات القتالية يترتب عليها انسحاب إسرائيل من أجزاء من غزة بالإضافة إلى الإفراج عن جزء من المحتجزين في قطاع غزة سيبدأ بالنساء من غزة، مؤكدًا أن الانسحاب سيكون من أجزاء محددة وفي المرحلة الثانية سيكون انسحاب كامل من غزة تمهيدًا للمرحلة الثالثة التي سيكون فيها إعادة الإعمار وإعادة الاستقرار إلى غزة أو التي يمكن أن نسميها مرحلة غزة ما بعد الحرب.

وأوضح أنه في المرحلة الأولى سيتم أيضًا الإفراج عن بعض الأسرى والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ثم نبدأ المرحلة الثانية أيضًا باستكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة واستكمال عملية الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة ومزيد من خروج الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى عودة الفلسطينيين إلى منازلهم وإلى الأماكن التي نزحوا منها.

وأشار جبر إلى أن هناك مليون ونصف تقريبا نزحوا إلى رفح والآن يتحركون من رفح إلى المواصي وإلى أماكن أخرى هؤلاء من المفترض أنهم سيعودوا إلى بيوتهم أو ما تبقى منها لأن مناطقهم الآن أصبحت مدمرة بالكامل أو شبه مدمرة ..هم ربما يعودون فقط إلى مناطقهم لبداية عملية إعادة الإعمار التي ستبدأ في المرحلة الثالثة لهذه الخطة الأمريكية وهذا المقترح.

وأكد أنه في المرحلة الثالثة ستبدأ جهود إعادة الإعمار وستكون المرحلة الثالثة نقطة الانطلاق إلى إنهاء الصراع إذا طبعا ما توافرت الظروف المواتية لإنهاء هذا الصراع لأنه في النهاية هناك طرف إسرائيلي يريد استمرار الحرب ويريد استمرار العدوان لكن يبدو أن الولايات المتحدة الآن لديها ضمانات.