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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد إمام يشارك جمهوره البرومو الدعائى لفيلم "اللعب مع العيال"

محمد إمام
محمد إمام
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نشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو الدعائى لفيلم "اللعب مع العيال"، ليشارك به جمهوره والمتابعين من رواد السوشيال ميديا.

https://www.instagram.com/reel/C7pDrWxITdk/?igsh=MW03dXpqeTFlNjJ6cg==

وعلق الفنان محمد إمام على البرومو الدعائى "توكلنا على الله، اللعب مع العيال، فيلم للمخرج الكبير شريف عرفة، فيلم عيد الأضحى إن شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي".

تدور أحداث الفيلم حول مدرس يتم نقله إلى منطقة نائية فى الصحراء، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة محمد إمام، باسم سمرة،أسماء جلال، ويزو، بيومي فؤاد، تأليف وإخراج شريف عرفة.

شارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى بفيلم "أبو نسب"، والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت طرحة بدور العرض السينمائى بمصر والعالم العربي.

وشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدواني، هالة فاخر، صلاح عبدالله، تأليف أيمن وتار والإخراج رامي إمام.

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