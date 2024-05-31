خالد يوسف: "كف القمر" فشل في دور السينما لهذا السبب

أكد المخرج الكبير خالد يوسف أنه تعلم صناعة الأفلام الكوميدية من المخرج العظيم الراحل فطين عبد الوهاب مشيراً إلى أن نهايات الأفلام هي أكثر شئ يهمني في صناعة أفلامي.

وأكد يوسف خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن السينما ينطبق عليها قانون النقد وليس قانون الواقع، مضيفا أن فيلميِّ حين ميسرة ودكان شحاتة أكثر أعمالي نجاحا.

وكشف يوسف خلال اللقاء عن أسباب عدم حصول فيلم كف القمر على حظه في دور السينما موضحا أن هذا الفيلم تزامن عرضه في دور السينما مع أحداث مجلس الوزراء إبان ثورة يناير مشيرا إلى أنه تم عرض الفيلم على إحدى القنوات الفضائية فحقق نجاحا ومشاهدة كبيرة.

يشلر الي أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تليفزيون الحياة، يوم الجمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

