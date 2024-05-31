نهائي كأس الملك.. الهلال يتقدم على النصر في الشوط الأول

تقدم فريق الهلال على نظيره النصر بهدف دون مقابل، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي بطولة كأس الملك السعودي.

بدأت مباراة نهائي كأس الملك بإثارة كبيرة منذ البداية، في ظل استحواذ من لاعبي الهلال على الكرة، وسط أنظار لاعبي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حاول تعديل النتيجة، لكن حارس الزعيم، المغربي ياسين بونو كان بالمرصاد لكرة صاروخ ماديرا.

وهز ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، شباك النصر مبكرًا بهدف في الدقيقة السابعة، وذلك من كرة رأسية استقبلها من عرضية زميله مالكوم دي أوليفييرا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال على النصر بهدف للا شئ.

وكان النصر، تأهل إلى نهائي كأس الملك على حساب الخليج، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1، بينما بلغ الهلال، المباراة النهائية من البطولة، بعد تغلبه على اتحاد جدة في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

ويبحث الهلال عن اللقب الثالث هذا الموسم، بعد تحقيقه لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

ويأمل كريستيانو رونالدو رفقة النصر في تحقيق لقب كأس الملك على حساب الهلال، ليتوجوا مجهودهم خلال موسم 2023-2024 ببطولة، وذلك بعد خسارة لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.