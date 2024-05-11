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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وفاة شاب في حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالفيوم

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
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لقي شخص مصرعه، أمس الجمعة، في حادث تصادم  دراجة نارية موتوسيكل بتروسيكل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وتم نقل الجثة  إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة سنورس، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل  ووجود متوفي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث دراجة دراجة نارية "موتوسيكل" وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد سائق الدراجه وفقدانه السيطرة على الدراجة فاصطدما بالتروسيكل.

ونتج عن ذلك، وفاة قائد الدراجة ويدعى" كمال محمد سعيد" 22 عاما، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.  

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته بالفيوم.

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