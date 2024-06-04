ريال مدريد يستقر على موعد تقديم مبابي

استقرت إدارة نادى ريال مدريد الأسبانى، على موعد تقديم النجم الفرنسى كيليان مبابى الوافد الجديد لقلعة سانتياجو بيرنابيو، فى صفقة انتقال حر، وذلك حسبما كشفت بعض التقارير الصحفية.

موعد الحفل

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن إدارة فريق ريال مدريد استقرت على تقديم مبابي في حفل مهيب أحد يومي 15 أو 16 يوليو المقبل، داخل ملعب سانتياجو برنابيو بحضور جماهيرى كبير.

كما أكدت الصحيفة على أن الموعد النهائى سيتحدد وفقا لمسيرة منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وأضاف التقرير، أن الحفل سيقام بحضور 80 ألف متفرج في المدرجات مع ساحات مفتوحة خارج الملعب، وستعرض أبرز لقطات اللاعب على شاشة عملاقة مع عرض مبهر للألعاب النارية.

الحضور مجاناً

وحضور حفل التقديم سيكون مجانا، بينما ستكون الأولوية لسكان العاصمة الإسبانية مدريد، من الراغبين فى حضور الحفل.

وانضم النجم الفرنسى كيليان مبابى إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى، رسمياً، بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2029.

