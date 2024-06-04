كأس السوبر الأفريقي.. اللائحة تكشف البلد المستضيف وعدد الجماهير

الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 12:43 م

شهدت الساعات الأخيرة حالة من اللغط بشأن الملعب الذي يستضيف كأس السوبر الأفريقي المقبل، والكوته الجماهيرية لطرفي المباراة التي لم تحدد موعده أو البلد المستضيف حتى الآن.

ويلتقي الأهلي الفائز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي المغربي، ونظيره الزمالك المتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الأفريقي المقبل.

لائحة الاتحاد الافريقي والبلد المستضيف

وتنص لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقي بملعب الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا، مع وجود أحقية للجنة التنفيذية فيما يتعلق باختيار ملعب محايد لاستضافة المباراة اذا كان لها قرار أخر.

وبذلك تستضيف القاهرة مباراة السوبر الأفريقي المقبل في حال رغبة الاتحاد الافريقي خاصة وانه صاحب الحق في تغيير الملعب وفقاً لما يراه مناسباً، و قد حدث من قبل نقل تلك المباراة خارج القارة لأسباب تسويقة وأقيمت في العاصمة القطرية الدوحة قبل أن تقام النسخة الماضية على استاد الملك فهد الدولي في بطولة السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية والتى خسرها الأهلي.

كوتة الجماهير

وفي هذا السياق، أكد مصدر داخل الاتحاد الافريقي بأن كوته الجماهير متغيره حسب الظروف و المعطيات والظروف الأمنية للبلد المستضيف، ويتم حسم تلك الموضوع في الاجتماع الأمني الذي يسبق المباراة، رغم ان اللائحة تؤكد ان صاحب لقب دوري الأبطال يحصل على نسبة 80% ، مشيرا إلى أن في حالة إقامة المباراة خارج القارة الأفريقية يتم وضع في الحسبان جماهير الدولة المستضيفة للمباراة.