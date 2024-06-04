بدء اختبارات ورشة التأليف المسرحي لأيمن عبدالرحمن بمهرجان المسرح المصري

بدأ الدكتور أيمن عبد الرحمن الكاتب المسرحي والمخرج المعروف اختبارات ورشة التأليف المسرحي بمهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والمعروفة بدورة سميحة أيوب.

وتشهد اختبارات كل ورش المهرجان هذا العام إقبال تاريخي كبير من جميع محافظات مصر، وأجرى الدكتور أيمن عبدالرحمن مقابلات مع المتقدمين للورشة بمقر المجلس الأعلى للثقافة، لانتقاء العدد المناسب الذي سيتأهل للحصول على الورشة خلال الدورة المقبلة، وقد تقدم لتلك الورشة حوالي( 250 ) عنصر بشري من أعمار مختلفة.

حصل الفنان الطبيب أيمن عبد الرحمن، على بكالوريوس طب الفم والأسنان من جامعة القاهرة، ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بدرجة جيد جدا من أكاديمية الفنون، كما أنه حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الدراما والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهو فنان قدير بالبيت الفني للمسرح وكان مدير عام الإدارات الفنية بالمركز القومي للمسرح، وأستاذ بجامعة بدر بكلية فنون المسرح والسينما، ومن أهم أعماله في المسرح: مؤلف ومخرج مسرحية "ليلة فرعونية"، مؤلف ومخرج مسرحية (سوشي ميديا)، معد ومخرج مسرحية (رجل بلا أجندة)، مؤلف ومخرج عرض (قصاقيص)، مؤلف (التسع خطايا) نص مسرحي جارى إنتاجه بالبيت الفني للمسرح، مؤلف (ديفليه) جارى انتاجه بالبيت الفني للمسرح، مؤلف النص المسرحي "هايبر ماركت" المقدم للمسرح الحديث.

يستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.