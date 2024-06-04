رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع الشركة الوطنية للانتهاء من استلام وتشغيل مستشفي الجراحات التخصصية

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،

وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع مستشفي الجراحات التخصصية “جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب، بحضور العميد محمد ابراهيم ممثل الشركة الوطنية، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، المهندس عاطف محمد الاستشاري الهندسي للجامعة، وعدد من مسئولي المشروع.

وأكد النعماني أن أعمال التجهيز التي تشهدها مستشفي الجراحات التخصصية بالمقر القديم للجامعة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الإستعدادات النهائية قبيل تشغيل مستشفى الجراحات الخاصة، وذلك خلال الأيام الشهور القليلة الفادمة، موضحاً أنه بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفي حتى الآن ٤٧٥ مليون جنيه، حيث تم إنشائها بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف النعماني ان المبني تم تصميمه علي مساحة ١٤٠٠ متر مربع، وتضم ٧ أدوار متكررة و بطاقة استيعابية 153 سريرًا، 4 غرف عناية ما بعد الجراحة، 57 غرفة عناية مركزة ، 16 غرفة عناية متوسطة، و 4 غرف عزل داخل العناية، 8 غرف عزل خارج العناية، و64 غرفة إقامة مرضي وكذلك أقسام الطواريء، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية.